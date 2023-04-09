Инструмент искусственного интеллекта PassGAN взламывает пароли меньше чем за минуту

Главное: Искусственный интеллект научился взламывать 51% паролей менее чем за одну минуту. Обучение проходило на списке из 15 млн паролей.

Детали: Инструмент на основе искусственного интеллекта для взлома паролей PassGAN научился взламывать 51% паролей менее чем за одну минуту. Сообщается, что нейросеть PassGAN была обучена на списке из 15 млн паролей.

«PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% паролей менее чем за одну минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц», — говорится в иследовании компании по кибербезопасности Home Security Heroes.