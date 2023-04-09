Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Инструмент искусственного интеллекта PassGAN взламывает пароли меньше чем за минуту

Инструмент искусственного интеллекта PassGAN взламывает пароли меньше чем за минуту

Агата Кловская
09.04.23 14:16
121
Инструмент искусственного интеллекта PassGAN взламывает пароли меньше чем за минуту

Главное: Искусственный интеллект научился взламывать 51% паролей менее чем за одну минуту. Обучение проходило на списке из 15 млн паролей.

Детали: Инструмент на основе искусственного интеллекта для взлома паролей PassGAN научился взламывать 51% паролей менее чем за одну минуту. Сообщается, что нейросеть PassGAN была обучена на списке из 15 млн паролей.

«PassGAN на основе ИИ смог взломать 51% паролей менее чем за одну минуту, 65% — менее чем за час, 71% — менее чем за день и 81% — менее чем за месяц», — говорится в иследовании компании по кибербезопасности Home Security Heroes.

Тэги: искусственный интеллект, пароль, технологии, PassGAN

Комментарии

Статьи

06.04.23 13:47

Abrams M1A1: в 2023 году Украине передадут легендарный американский танк

Автор: Александр Панько

Дайджест

Вся правда про BlackRock
08.04.23 18:43

Вся правда про BlackRock

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
09.04.23 13:00

Казино «Космолот»: як російський бізнес «робить гроші» на простих українцях
08.04.23 21:05

Нейросеть ChatGPT ложно обвинила профессора в сексуальных домогательствах
08.04.23 20:58

Британцы вылечили собаку от алкоголизма
08.04.23 18:27

Названа самая полезная дешевая рыба
08.04.23 18:22

В Android появится очень полезная функция
08.04.23 18:20

Беттінгова компанія FAVBET ухиляється від сплати податків прикриваючись допомогою ЗСУ – ЗМІ
07.04.23 16:24

Украинцев предупредили об очередях на границе с Румынией
07.04.23 15:51

В ОП высмеяли утечку якобы секретной информации об украинском контрнаступлении
07.04.23 15:37

Назван напиток, вызывающий преждевременное старение и смерть
07.04.23 15:34

61,8 % українців підтримують акцію «Піймай баригу», — соціологічне дослідження
07.04.23 15:51

В ОП высмеяли утечку якобы секретной информации об украинском контрнаступлении
07.04.23 14:51

В Минцифры поставили точку в вопросе повесток через «Дію»
07.04.23 13:13

Украинских беженцев в Берлине начали выселять из гостиниц
07.04.23 12:21

Подоляк рассказал, как может происходить деоккупация Крыма
07.04.23 10:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 177 110 солдат
07.04.23 09:41

Экс-нардеп Стретович погиб в ДТП
07.04.23 09:12

В сеть «слили» секретные данные об украинском контрнаступлении
06.04.23 16:56

Остапу Ступке избрали меру пресечения за «пьяное» ДТП
06.04.23 14:56

Си Цзиньпинь призвал «как можно скорее» начать мирные переговоры по Украине
06.04.23 12:39

В Украине решили снести «хрущевки» и «панельки»
04.04.23 13:31

Японские ученые поведали, сколько шагов должен проходить в день человек
04.04.23 15:21

Россия перешла к угрозам из-за вступления Финляндии к НАТО
03.04.23 15:29

Завтра в НАТО станет на одну страну больше
05.04.23 15:26

В будущем между Украиной и Польшей не будет никаких границ, — Зеленский
04.04.23 16:22

Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве
03.04.23 13:31

Опровергнут популярный миф о позднем ужине
04.04.23 09:56

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 175 690 солдат
03.04.23 12:28

В Армении напали на сына премьер-министра страны
04.04.23 13:21

Названы прямые потери материальных активов и инфраструктуры Украины за время войны
06.04.23 12:39

В Украине решили снести «хрущевки» и «панельки»
Фото и Видео
Появилось видео падения метеорита в России
Появилось видео падения метеорита в России
Появилось видео падения метеорита в России
Появилось видео падения метеорита в России
Оккупанты демонтируют ж/д вокзал в Мариуполе
Оккупанты демонтируют ж/д вокзал в Мариуполе
Появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии
Появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии
Мариуполь массово заселяют россиянами, которые даже не владеют своим языком
Мариуполь массово заселяют россиянами, которые даже не владеют своим языком
В Бразилии детей порубили мачете
В Бразилии детей порубили мачете
Обнародованы фото с места «пьяного» ДТП с участием Ступки
Обнародованы фото с места «пьяного» ДТП с участием Ступки
Зеленскому вручили высшую награду Польши
Зеленскому вручили высшую награду Польши
В Израиле произошел крупный религиозный скандал
В Израиле произошел крупный религиозный скандал
Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес: Наша страна катится в ад
Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес: Наша страна катится в ад
В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома
В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.