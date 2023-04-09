Британцы вылечили собаку от алкоголизма

В Великобритании впервые вылечили собаку от алкоголизма. Об этом со ссылкой на The Telegraph пишет журнал Настроение.

Двое собак употребляли алкогольные напитки, пока их хозяин спал. Но вскоре, после того как мужчина умер, они оказались в приюте, и «выпивать» больше не было возможности.

Вскоре у собак начались судороги. Как выяснилось позже, причиной этого стал резкий отказ от алкоголя.

Одну из собак не удалось спасти, и она умерла.

Двухлетний лабрадор по кличке Коко все же выздоровел после четырех недель лечения седативными препаратами.