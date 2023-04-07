61,8 % українців підтримують акцію «Піймай баригу», — соціологічне дослідження

Українська соціологічна платформа опублікувала дослідження на тему боротьби з наркоторгівлею в Україні. За його результатами лише п’ять відсотків українців вважають, що держава дуже ефективна в протидії розповсюдженню наркотиків. Переважна більшість респондентів називають роботу в цьому напрямку не дуже або взагалі не ефективною, пишуть "Українські новини".

Фахівці платформи провели телефонне опитування на початку квітня. Спілкувалися з повнолітніми громадянами країни, обробили тисячу анкет. В результаті з’ясували — понад сімдесят п’ять відсотків українців вважають розповсюдження наркотиків серйозною проблемою.

Більш як тридцять відсотків опитаних вважають, що саме зараз конче потрібна участь громадськості та приватних осіб в боротьбі з нелегальним розповсюдженням наркотиків. Тридцять шість відсотків відповіли, що така участь має бути разом із поліцією.

Масштабна акція «Піймай баригу — отримай кеш» стартує в Україні вже днями. Це саме той формат, коли пересічні люди можуть долучитися до боротьби з наркобізнесом та отримати за це гроші. Водночас все буде відбуватися виключно в рамках закону та в тандемі з правоохоронцями.