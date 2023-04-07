В Android появится очень полезная функция

Главное: В Android появится новая функция, которая поможет отыскать даже выключенный смартфон. Аналогичная функция присутствует в iOS c 2021 года.

Детали: Google разрабатывает возможность поиска даже выключенного смартфона через сервис «Найти устройство». Намеки на это обнаружил в коде Android 14 разработчик и Android-исследователь Куба Войцеховски.

Название функции Pixel Power-Off Finder намекает на ее дебют в смартфонах серии Pixel. При этом ожидается, что со временем технология станет доступна и другим производителям.

Согласно источнику, в поиске устройства будет задействоваться всегда активный Bluetooth-чип: в новой версии Android появится возможность подачи питания на соответствующий модуль даже после выключения гаджета.

Подобный способ поиска через систему «Локатор» (Find My) присутствует в iOS еще c 2021 года. Для этого в iPhone установлен всегда активный чип Always-on Processor.

В 2021 году сообщалось о разработке аналога функции «Сеть Локатора» для Android. Предполагалось, что смартфоны Android будут объединены в сеть посредством Wi-Fi и Bluetooth, что позволит определить местоположение утерянных устройств без интернета или питания.

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