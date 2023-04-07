Украинцев предупредили об очередях на границе с Румынией

Главное: На украино-румынской границе возможны очереди. В одном из пунктов пропуска приостановлено оформление грузовиков.

Детали: На границе Украины и Румынии в пятницу, 7 апреля, возможны очереди. Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Telegram.

Пограничники предупреждают, что из-за протестов в Румынии возможна блокировка дорог, в том числе у границы с Украиной.

«В связи с этим может замедлиться пропуск граждан и транспортных средств», — предупреждают украинцев.

Кроме того, в пункте «Порубное — Сирет» приостановили пропуск грузовиков на выезд из Украины.

«Учтите, пожалуйста, данную информацию при планировании поездки или выберите другие пункты пропуска на границе с Румынией», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что в Румынии фермеры устроили протесты из-за импорта украинского зерна, что привело к снижению цен на их продукцию.

В тему: В марте у украинцев возникли проблемы на границе с Венгрией.