Киев ответил президенту Бразилии по поводу Крыма

Главное: МИД Украины ответил президенту Бразилии насчет Крыма. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему Украина должна уступать хотя бы сантиметр земли, отметили в ведомстве.

Детали: Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии, но вынуждена напомнить, что не торгует своими территориями. Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Facebook в пятницу, 7 апреля.

«Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной: любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН», — написал Николенко.

В тему: Президент Бразилии резко прокомментировал войну в Украине.