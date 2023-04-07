Во Львовской области произошло кровавое ДТП, среди пострадавших – дети

Главное: Кровавое ДТП произошло во Львовской области. Пострадали шесть человек.

Детали: В четверг, 6 апреля, во Львовской области произошло кровавое ДТП. О нем сообщает местная полиция.

Информируется, что на автодороге Львов-Самбор-Ужгород столкнулись Toyota Avensis, грузовик MAN и микроавтобус Fiat.

Отмечается, что в результате столкновения получили телесные повреждения и были доставлены в медучреждения водитель легкового автомобиля и две пассажирки восьми и четырнадцати лет, а также водитель грузовика и два его пассажира.

Уже открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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