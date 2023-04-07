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Новости > Трампу предложили возглавить антиглобалистское восстание в России

Трампу предложили возглавить антиглобалистское восстание в России

Агата Кловская
07.04.23 13:14
136
Трампу предложили возглавить антиглобалистское восстание в России

Главное: Дональда Трампа зовут в Россию. Предлагают возглавить там антиглобалистское восстание.

Детали: Бывший торговец оружием, а сейчас представитель ЛДПР Виктор Бут отправил телеграмму бывшему президенту США Дональду Трампу. Он предупредил политика об опасности.

Стоит напомнить, что Виктора Бута арестовали в Таиланде по запросу США в 2008-м году, после чего он провел в американской тюрьме почти пятнадцать лет.

Так, он информировал: «Сегодня я отправил телеграмму бывшему президенту США Дональду Трампу. Я считаю, что его жизнь находится в опасности. Судебный процесс, который начался, не закончится просто так. Скорее всего, его просто уничтожат. Хочу пригласить его в Россию, где он в безопасности сможет возглавить антиглобалистское восстание».

Россиянин обратился к Дональду Трампу: «Я считаю, что ваша жизнь в опасности, поскольку вы пытались спасти американский народ от геноцида глобалистской кабалы. Я знаю, о чем говорю, потому что я сам сидел в американской тюрьме».

В тему: Стало известно, какой тюремный срок может получить Трамп.

Тэги: США, Россия, мир, Дональд Трамп, Виктор Бут, курьезы

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