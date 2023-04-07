Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Трамп очень жестко раскритиковал Байдена, заявив, что в Белом доме сидят идиоты

Трамп очень жестко раскритиковал Байдена, заявив, что в Белом доме сидят идиоты

Агата Кловская
07.04.23 12:46
71
Трамп очень жестко раскритиковал Байдена, заявив, что в Белом доме сидят идиоты

Главное: Дональд Трамп наехал на Джо Байдена. Назвал его идиотом.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп продолжает жестко критиковать нынешнего главу государства Джо Байдена. Он сделал гневную запись в Truth Social.

Политик написал: «У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять меня в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана. Я наблюдал за тем, как разворачивалась эта катастрофа, наряду со всеми остальными».

Кроме этого Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот приказал эвакуировать первыми из Афганистана военных, а не гражданских лиц, допустил попадание в руки «Талибана» вооружений и военной техники на сумму в 85 миллиардов долларов, а также убийства американских солдат.

Он резюмировал: «В этом виноват лишь Джо Байден и никто другой!».

В тему: Маск хитро прокомментировал гонения на Трампа.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, Джо Байден

Комментарии

Статьи

06.04.23 13:47

Abrams M1A1: в 2023 году Украине передадут легендарный американский танк

Автор: Александр Панько

Дайджест

Як онлайн-казино Pin-Up пов'язане з Росією і чому продовжує працювати в Україні?
04.04.23 22:22

Як онлайн-казино Pin-Up пов'язане з Росією і чому продовжує працювати в Україні?

Автор:

«Антикор»

Выбор редакции
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Лекарства в Украине 2023 будут продавать по Е-рецепту
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Какие продукты в марте 2023 подешевели в Украине
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Аренда жилья в Киеве в феврале 2023: цены выросли
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Как и где имеют право вручать повестки украинцам в 2023 году: ответы на важные вопросы
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Уклонисты от мобилизации: какие решения по ним выносят украинские суды?
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
07.04.23 12:58

ВСУ гонят оккупантов с Кинбурнской косы
07.04.23 12:28

Президент Бразилии резко прокомментировал войну в Украине
07.04.23 12:22

Украине понизили долгосрочный суверенный рейтинг в иностранной валюте
07.04.23 12:21

Подоляк рассказал, как может происходить деоккупация Крыма
07.04.23 12:11

Кипр не даст оружие Украине
07.04.23 12:00

В Китае рассказали, что будет с Тайванем
07.04.23 11:53

Появилось видео падения метеорита в России
07.04.23 11:45

В ОП рассказали о подготовке Украины к контрнаступлению
07.04.23 11:34

Берлускони прокомментировал свою болезнь
07.04.23 11:23

Папа Римский призвал к Пасхальному перемирию в Украине
07.04.23 12:21

Подоляк рассказал, как может происходить деоккупация Крыма
07.04.23 10:45

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 177 110 солдат
07.04.23 09:41

Экс-нардеп Стретович погиб в ДТП
07.04.23 09:12

В сеть «слили» секретные данные об украинском контрнаступлении
06.04.23 16:56

Остапу Ступке избрали меру пресечения за «пьяное» ДТП
06.04.23 14:56

Си Цзиньпинь призвал «как можно скорее» начать мирные переговоры по Украине
06.04.23 12:39

В Украине решили снести «хрущевки» и «панельки»
06.04.23 11:46

В ОП не исключают переговоров по Крыму
06.04.23 11:08

Берлускони поставили страшный диагноз
06.04.23 10:02

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 176 630 солдат
01.04.23 21:37

Сестра Ким Чен Ына очень жестко наехала на Зеленского
04.04.23 15:21

Россия перешла к угрозам из-за вступления Финляндии к НАТО
31.03.23 16:50

Энергосистемы Украины и ЕС скоро соединят
31.03.23 19:25

Электросамокат, моноколесо, гироборд и сигвей отныне в Украине - транспортное средство
31.03.23 15:25

СБУ взяла на взятке крупную таможенницу
04.04.23 13:31

Японские ученые поведали, сколько шагов должен проходить в день человек
01.04.23 16:11

Украинцам объяснили, изменились ли правила продажи рецептурных препаратов в аптеках
31.03.23 14:45

В апреле ожидаются сразу несколько магнитных бурь
31.03.23 14:07

Лукашенко пообещал, что никто из его трех сыновей не станет президентом Беларуси
01.04.23 12:25

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 173 900 солдат
Фото и Видео
Появилось видео падения метеорита в России
Появилось видео падения метеорита в России
Появилось видео падения метеорита в России
Появилось видео падения метеорита в России
Оккупанты демонтируют ж/д вокзал в Мариуполе
Оккупанты демонтируют ж/д вокзал в Мариуполе
Появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии
Появилось эпичное видео нападения касаток на китов в Калифорнии
Мариуполь массово заселяют россиянами, которые даже не владеют своим языком
Мариуполь массово заселяют россиянами, которые даже не владеют своим языком
В Бразилии детей порубили мачете
В Бразилии детей порубили мачете
Обнародованы фото с места «пьяного» ДТП с участием Ступки
Обнародованы фото с места «пьяного» ДТП с участием Ступки
Зеленскому вручили высшую награду Польши
Зеленскому вручили высшую награду Польши
В Израиле произошел крупный религиозный скандал
В Израиле произошел крупный религиозный скандал
Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес: Наша страна катится в ад
Трамп прокомментировал обвинения в свой адрес: Наша страна катится в ад
В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома
В Краматорске из-за повреждения дамбы вода начала затапливать дома
fraza.com
Новости блогосферы
05.04.23 19:38

Продукция Johnson&Johnson доводила детей до онкологии. Пора объявлять им бойкот
31.03.23 12:44

Е-рецепт как способ сделать медицину еще менее доступной для украинцев
14.03.23 18:04

Банкопад в США: что будет дальше и как это заденет украинские банки?
18.02.23 18:55

17-летних парней перестали выпускать из Украины

Опрос

Будет ли введен на территорию Украины европейский миротворческий контингент?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.