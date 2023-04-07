Трамп очень жестко раскритиковал Байдена, заявив, что в Белом доме сидят идиоты

Главное: Дональд Трамп наехал на Джо Байдена. Назвал его идиотом.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп продолжает жестко критиковать нынешнего главу государства Джо Байдена. Он сделал гневную запись в Truth Social.

Политик написал: «У этих идиотов в Белом доме, которые систематически разрушают нашу страну, во главе с самым большим идиотом из всех, безнадежным Джо Байденом, появилась новая игра в дезинформацию – обвинять меня в их крайне некомпетентной сдаче Афганистана. Я наблюдал за тем, как разворачивалась эта катастрофа, наряду со всеми остальными».

Кроме этого Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот приказал эвакуировать первыми из Афганистана военных, а не гражданских лиц, допустил попадание в руки «Талибана» вооружений и военной техники на сумму в 85 миллиардов долларов, а также убийства американских солдат.

Он резюмировал: «В этом виноват лишь Джо Байден и никто другой!».

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