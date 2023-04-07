Президент Бразилии резко прокомментировал войну в Украине

Главное: Президент Бразилии прокомментировал войну в Украине. Он наехал на США и ЕС.

Детали: Президент Бразилии Луис Инасиу да Силва резко прокомментировал войну в Украине. Он выступил на пресс-завтраке по случаю 100 дней своего нахождения на посту.

Политик сказал: «Мы думаем, что развитые страны, особенно США и ЕС, не должны были допускать вступления в войну так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров. И переговоры о мире очень сложны».

Отмечается, что Бразилия выступает за территориальную целостность каждой нации и не согласна с действиями России.

Он сообщил: «Крым, возможно, не подлежит обсуждению. Хотя и Владимир Зеленский не может хотеть всего, что ему угодно. Все это тема, которая должна быть вынесена на обсуждение».

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