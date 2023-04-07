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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кипр не даст оружие Украине

Кипр не даст оружие Украине

Александр Панько
07.04.23 12:11
106
Кипр не даст оружие Украине

Главное: Украина не получит оружие от Кипра. Однако страна поможет в обучении специалистов.

Детали: Официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис заявил, что его страна не станет давать Украине оружие. Как цитирует его RIK, чиновник добавил, что Никосия будет оказывать гуманитарную помощь и делиться знаниями в области обучения военных.

Стоит отметить, что сегодня на Кипре с визитом находится министр обороны Украины Алексей Резников: сообщается, что встреча министра обороны Кипра Михалиса Йоргалласа с ним «проходит в рамках обмена знаниями, которыми может обладать Кипр в вопросах обучения, а не предоставления вооружений Украине».

Подчеркивается, что «Кипр ни при каких обстоятельствах не может оставаться без вооружений».

В то же время, как поведал министр обороны Кипра, украинские специалисты будут обучаться на острове разминированию.

Он информировал: «Кипр не участвует в военной части поддержки, которую Евросоюз оказывает Украине, то есть не отправляет вооружения и запчасти для них. Мы участвуем в гуманитарной части. Мы принимаем беженцев, если не ошибаюсь, 20-21 тысяча украинских беженцев находится на Кипре. Со стороны министерства обороны мы участвуем в обучении. Есть наш представитель в Германии, который там участвует в обучении».

По его словам, ожидается, что в последнюю неделю апреля на Кипр прибудет первая группа украинских специалистов, которые будут обучаться разминированию и тралению мин.

Резюмируется: «Сегодня приедет министр обороны Украины, мы покажем ему места, где будет проходить обучение, проинформируем его о том, что именно Кипр делает для его страны, стремясь быть ближе к развитию ситуации».

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Тэги: Украина, общество, Россия, война, Кипр, новости Украины

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