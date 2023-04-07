Главное: Сильвио Берлускони прокомментировал свою болезнь. Обещает бороться.

Детали: Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прокомментировал свою болезнь. 86-летний политик связался по телефону с главным редактором своей газеты Il Giornale Аугусто Минцолини.

Напомним, партии «Вперед, Италия» был госпитализирован в среду в миланскую больницеу San Raffaele. Тут его навещают члены семьи, а в палате с ним постоянно находится его спутница Марта Кашина.

Его лечащий врач Альберто Дзангрилло говорил, что тот находится в палате интенсивной терапии из-за легочной инфекции на фоне хронической лейкемии. Диагноз «лейкоз» был поставлен Сильвио Берлускони два года назад назад, а несколько недель назад заболевание обострилось.

В четверг политик начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации. Его состояние остается стабильным. Сейчас он находится в хорошем настроении и положительно реагирует на лечение. Его легочную инфекцию врачи лечат антибиотиками.

Сильвио Берлускони сказал: «Это тяжело, но я справлюсь и на этот раз. Мне удавалось даже в более трудных ситуациях подниматься наверх».

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