В ОП рассказали о подготовке Украины к контрнаступлению

Главное: Михаил Подоляк рассказал о подготовке Украины к контрнаступлению. Он выделил четыре составляющие.

Детали: У Украины есть четыре составляющие по подготовке к весеннему контрнаступлению. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

«Есть четыре составляющие по контрнаступлению. Безусловно, мы его не обсуждаем с оперативно-тактической точки зрения: где, как и когда оно будет», — заявил он.

По его словам, прежде всего накопление оружия продолжается.

«Тренировка и нахождение частей, которые будут участвовать в этом. Планирование в Генштабе, которое продолжается. Потому что надо понимать, что Россия уже готовит с точки зрения оборонительных конструкций, накопления резерва и так далее», — заявил Подоляк.

Он также добавил, что на подготовку контрнаступления влияют психологические и погодные факторы.

«Психологические — это информационная составляющая, которая влияет на моральное (у нас) или аморальное (у россиян) состояние», — подчеркнул он.

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