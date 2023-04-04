Россиянам запретили покупать недвижимость в Литве

Главное: Литва запретила россиянам покупать недвижимость в стране. Ограничение будет действовать до 2024 года.

Детали: Сейм Литвы во вторник, 4 апреля, принял решение запретить гражданам России покупать недвижимость в стране, учитывая риски для национальной безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что ограничение будет действовать до 2024 года и не коснется россиян, получивших вид на жительство в Литве.

Парламент также приостановил выдачу новых виз гражданам России и Беларуси.

Кроме того, россияне и белорусы, у которых есть ранее выданные визы, будут подвергаться «индивидуальным расширенным проверкам» на границе.

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