Засуха в Канаде может привести к дефициту пшеницы в мире

Главное: В Канаде фиксируется засуха. Она может привести к дефициту пшеницы в мире.

Детали: В Канаде фиксируется засушливая погода. Как передает Bloomberg, это может привести к дефициту пшеницы в мире.

Отмечается, что начало этого года стало вторым самым засушливым за последние сорок пять лет.

Так, по данным министерства сельского хозяйства страны, с 1 сентября прошлого года в ключевых провинциях выращивания пшеницы, включая Альберту, Саскачеван и Манитобу, выпало менее 60% от среднего количества осадков.

В итоге, как информируется, засушливые условия могут помешать весенней посадке и росту урожая.

Аграрии говорят: «Пытаться посадить семена на нужную глубину в почву становится чем-то вроде искусства, потому что обычно нужно сеять во влажную среду».

В публикации сказано, что ситуация осложняется из-за неопределенности в отношении экспорта пшеницы из черноморского региона и засушливой погоды в некоторых районах США, и это может привести к сокращению производства.

Стоит напомнить, что Канада занимает первое место в мире по выращиванию рапса и является крупным экспортером пшеницы.

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