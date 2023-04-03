Боец UFC заявил о желании очень сильно избить Путина

Главное: Боец UFC Колби Ковингтон хотел бы уничтожить российского президента Владимира Путина. Спортсмен заявил, что бил бы его до тех пор, пока бы на нем не осталось живого места.

Детали: Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон, который собирается уйти в политику, сделал громкое заявление о желании очень сильно избить президента РФ Владимира Путина.

«Боже мой! Я бы бил его по туловищу и по голове. Бил бы до тех пор, пока бы на нем не осталось живого места. Мне не нравится все это коммунистическое дерьмо в США. Люблю свою свободу», — сказал Ковингтон.

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