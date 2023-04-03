Зеленский пожелал Путину провести остаток жизни в подвале с ведром вместо туалета

Главное: Владимир Зеленский назвал способ для достижения мира с РФ. Он также пожелал Владимиру Путину «провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета».

Детали: Украина стремится к миру с Россией в будущем, но достичь его можно только путем победы над страной-агрессором на поле боя. Об этом сказал президент Владимир Зеленский, сообщает Укринформ в понедельник, 3 апреля.

«Мы хотим мира, но как можно достичь мира с Россией? Только путем победы на поле боя в нашей стране, на нашей земле, чтобы остановить Россию. Иначе после Украины она пойдет в Европу, и вы (здесь) можете видеть результат (российской агрессии)», — сказал Зеленский журналистам во время визита в село Ягодное Черниговской области по случаю годовщины освобождения села от российских захватчиков.

Также Зеленский посетил школу, в подвале которой российские захватчики почти месяц держали мирных жителей в заложниках.

Вместе с президентом школу посетили вице-канцлер Германии Роберт Хабек и посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен.

Глядя на место, где оккупанты пытали местных жителей, Зеленский сказал, что может пожелать президенту России Владимиру Путину «провести остаток своей жизни в подвале, с ведром вместо туалета».

В тему: Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты сами не уйдут из Украины, они будут уничтожены.