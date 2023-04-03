У оккупантов еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим, — Зеленский

Главное: Владимир Зеленский заявил, что если оккупанты сами не уйдут из Украины, они будут уничтожены. По его словам, у россиян еще есть время покинуть наши территории.

Детали: Украинские защитники готовятся к контрнаступлению и деоккупации захваченных территорий. Если оккупанты сами не уйдут из Украины, они будут уничтожены. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский журналистам во время поездки в Ягодное, сообщает «Укринформ».

«Что касается нашего продвижения вперед на фронте, я не могу сказать, когда мы будем готовы к очень конкретным вещам», — сказал он.

При этом президент подчеркнул, что Силы обороны готовятся, чтобы быть сильными в бою и освобождать нашу землю.

«Я не буду говорить о конкретных вещах, потому что мы не можем дать возможность террористам из РФ подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации. Но мы это сделаем, и они должны знать это. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим», — добавил Зеленский.

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