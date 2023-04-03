В WhatsApp появилась интересная приватная функция

Главное: В WhatsApp запустили новую функцию. Она нужна для повышения приватности пользователя.

Детали: В мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Как пишет издание WABetaInfo, сейчас она доступна в бета-версии под номером 2.23.8.2.

Информируется, что она позволяет блокировать отдельные чаты, предоставляя доступ лишь по отпечатку пальца или паролю, добавляя дополнительный контур безопасности, защищая переписку пользователя от третьих лиц.

В описании сказано: «Заблокируйте и спрячьте этот чат. Используйте отпечаток пальца, чтобы его открыть и прочитать уведомления. Для дополнительной приватности заблокированные чаты будут располагаться отдельно от всех остальных чатов».

Как уточняется, фото или видео, отправленные в заблокированный чат, не будут автоматически сохраняться в памяти устройства.

Резюмируется, что новая функция будет добавлена в будущем обновлении мессенджера. Дата широкого релиза пока не сообщается.

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