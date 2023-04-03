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Новости > Россия нашла «украинский след» в убийстве Татарского

Россия нашла «украинский след» в убийстве Татарского

Александр Панько
03.04.23 12:59
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Россия нашла «украинский след» в убийстве Татарского

Главное: В России рапортовали о задержании подозреваемой в причастности к взрыву в питерском кафе и гибели «военного корреспондента» Владлена Татарского. И заявили в причастности к этому спецслужбы Украины.

Детали: Следственный комитет РФ заявил о задержании Дарьи Треповой, которую подозревают в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга и гибели «военного корреспондента» Владлена Татарского. Об этом 3 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — уточнили в Следкоме.

Ранее МВД России объявило Трепову в розыск. Карточка с ее данными появилась в понедельник в базе розыска министерства.

Как сообщило издание Фонтанка, женщину задержали в квартире знакомого ее мужа. Она приехала в Петербург из Москвы, но задерживаться надолго не планировала — у нее были куплены билеты в Узбекистан.

Страна-агрессор Россия обвинила спецслужбы Украины и сторонников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в убийстве коллаборанта и пропагандиста Максима Фомина, который называл себя «военкором» Владленом Татарским. Об этом сообщают российские СМИ в понедельник, 3 апреля.

В частности, Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ заявил, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге «теракт» в отношении Татарского якобы был спланирован украинскими спецслужбами с привлечением «агентуры» из числа лиц, сотрудничающих с ФБК.

По утверждению НАК, задержанная Дарья Трепова якобы является «активной сторонницей» Фонда борьбы с коррупцией.

В тему: В питерском кафе Пригожина ликвидировали военкора Владлена Татарского.

Тэги: Украина, общество, взрыв, Россия, Санкт-Петербург, Владлен Татарский, Дарья Трепова

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