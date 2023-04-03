Главное: В Армении произошло громкое ЧП. Напали на сына премьер-министра страны.

Детали: В Армении напали на сына премьер-министра страны Никола Пашиняна – Ашота. Об этом сообщил спикер парламента Ален Симонян.

По его словам, инцидент произошел в минувшее воскресенье.

Отмечается, что нападение связано с двумя другими инцидентами.

Политик поведал, что три дня назад представляющий оппозиционную партию «Дашнакцутюн»депутат Мгер Саакян ударил председателя парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна, а вчера еще один представитель политсилы устроил против него провокацию в центре Еревана.

Информируется: «Это череда организованных провокаций, следы которых, я уверен, ведут за пределы нашей страны. Правовая и политическая реакция на это не запоздает».

Пострадал ли сын главы правительства Армении, пока не известно.

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