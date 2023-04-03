В Кривом Роге взорвался газ – пострадало немало людей

Главное: Газ взорвался в Кривом Роге. Пострадали десять человек.

Детали: Утром понедельника, 3 апреля, в Кривом Роге произошло громкое ЧП. Тут в пятиэтажном жилом доме на улице Героев полка «Азов» рванул газ, говорят в ГСЧС.

Информируется: «По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что в трехкомнатной квартире, расположенной на втором этаже жилого дома, произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего возник пожар на общей площади 70 квадратных метров».

Сообщается, что в 7-42 возгорание было локализовано, а в 8-12 – ликвидировано.

Увы, в результате взрыва частично разрушены межкомнатные перегородки, выбиты стекла в окнах второго подъезда. Разрушений несущих конструкций не обнаружено.

Отмечается, что сотрудниками ГСЧС спасены десять человек, из них четырех человек с помощью специальной техники и шестерых человек по лестничным клеткам.

Спасатели говорят, что пострадали десять человек, в том числе ребенок. У семи человек ситуационная реакция, от госпитализации отказались.

Уточняется, что были госпитализированы три человека: мужчина, 1956-го года рождения, получивший ожоги тела и две женщины, 1969-го и 1932-го годов рождения, получившие острое отравление продуктами горения.

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