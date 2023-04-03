В Украине ожидается богатый урожай овощей

Главное: Овощей в этом году в Украине будет много. Ожидается хороший урожай.

Детали: Первый заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщил хорошую новость. Он выступил в эфире национального телемарафона.

Чиновник говорит, что в этом году в Украине ожидается хороший урожай овощей.

Он поведал: «Исторически крупнейшим промышленным кластером за последние десятилетия по производству лука, моркови была Херсонская и Запорожская области».

Отмечается: «К сожалению, с началом полномасштабной войны, в конце февраля, не удалось эту продукцию получить украинскому потребителю и также не успели фермеры в других регионах существенно нарастить».

Кроме этого, по его словам, фермеры успели подготовиться, из-за чего планируется возобновление выращивания овощей там, где последние годы этого не делали.

Информируется, что в первую очередь речь идет об овощах борщевого набора, таких как лук и морковь.

Резюмируется: «Поэтому уже с учетом нового урожая овощей, который будет собираться в конце лета, осенью этого года, будет значительно больше доступно отечественного продукта для украинского потребителя и больше мы не ожидаем такой сложной ситуации, которая сложилась этой зимой и весной».

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