В Украине сняты все сетевые ограничения, — «Укрэнерго»

Главное: Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Украина остановила импорт из стран ЕС.

Детали: «Укрэнерго» сняло все сетевые ограничения, которые приводили к необходимости ограничения потребления в Украине. Об этом сообщила пресс-служба компании в понедельник, 3 апреля.

Указано, что диспетчерский центр «Укрэнерго» не применяет отключение потребителей ни в одной области. При этом потребление электроэнергии сегодня выше, чем в понедельник на прошлой неделе, что связано с холодной погодой и завершением отопительного сезона в отдельных регионах.

Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. При этом в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности. Приостановлен импорт из стран ЕС.

В компании отметили, что сохраняется сложная ситуация с электроснабжением в регионах вдоль линии фронта. Там населенные пункты постоянно подвергаются обстрелам россиян, повреждаются сети электроснабжения.

В частности, в Донецкой области россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру. В результате были локальные перебои в электроснабжении. Восстановление питания усложняется ситуацией безопасности в этих регионах, — говорится в сообщении.

В свою очередь Минэнерго уточняет, что вчера в результате вражеских обстрелов было повреждено оборудование одной из ТЭС. При этом за последние сутки возобновлено электроснабжение около 8 тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

По состоянию на утро понедельника из-за непогоды было обесточено около 2 тыс. абонентов в Киевской области и 3,8 тыс. — в Одесской области. Ремонтные бригады работают над возобновлением электроснабжения.

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