Непогода в Украине серьезно ударила по двум областям

Главное: В Украине бушевала непогода. Были обесточены тысячи абонентов.

Детали: Накануне в Украине бушевала непогода – сильный ветер и дождь. О ее последствиях поведали в министерстве энергетики.

На утро понедельника, 3 апреля, были обесточены около двух тысяч абонентов в Киевской области и 3,8 тысячи в Одесской области.

Сейчас ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме этого информируется, что в течение последних суток восстановлено электроснабжение около восьми тысяч абонентов в Донецкой и Харьковской областях.

Сообщается, что энергосистема и в дальнейшем работает с запасом, а генерация обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране.

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