Трамп оказался лидером симпатий у республиканцев

Главное: Республиканцы поддерживают Дональда Трампа. Появились данные опроса.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп оказался явным фаворитом у республиканцев накануне выборов главы государства, запланированных на 2024-й год. Об этом свидетельствуют данные опроса Yahoo News/YouGov.

Отмечается, что в нем приняли участие 1 089 человек в течение первых суток после того, как большое жюри присяжных Нью-Йорка проголосовало за обвинение политику.

Выяснилось, что 54% республиканцев хотели бы видеть Дональда Трампа президентом, и лишь 33% избрали бы кого-то другого.

Кроме этого, как показывают цифры, выбирая между Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Десантисом, 57% предпочли бы первого и 31% второго.

Всего же, если брать всех кандидатов-республиканцев, у бывшего главы государства поддержка в 52%.

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