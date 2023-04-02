Синоптик огорошила украинцев прогнозом погоды на неделю

Главное: Погода в Украине испортилась. Ожидается мокрый снег.

Детали: В Украине на следующей неделе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом поведала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 3 апреля, погоду в большинстве регионов определит циклон. Похолодает и пойдет мокрый снег.

Специалист говорит, температура воздуха в западных регионах будет ночью до 3 мороза, а днем от 0 до плюс 3. На Закарпатье и в Черновицкой области воздух прогреется до плюс 3-7.

По ее словам, на остальной территории страны днем прогнозируется 5-9 тепла, на востоке и юге до плюс 8-13, а в Крыму до 12-16 тепла.

Что касается Киева, до завтра будет дождливо, плюс 6-7. Возможен мокрый снег.

Специалист отмечает, что дожди будут преобладать по стране всю неделю.

Сообщается, что в большинстве районов ожидаются холода или свежая погода.

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