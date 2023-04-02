Армения пообещала не арестовывать Путина

Главное: Владимир Путин не будет арестован в Армении. Несмотря на решение Международного уголовного суда.

Детали: Несмотря на решение Международного уголовного суда, Армения не станет арестовывать президента России Владимира Путина в случае его визита. Об этом сказал вице-спикер парламента страны Акоп Аршакян, которого цитируют местные СМИ.

Он пояснил, что Армения приняла решение присоединиться к Римскому статуту в декабре прошлого года в ответ на агрессию Азербайджана в отношении суверенных территорий страны, после чего его начал изучать армянский Конституционный суд.

Политик сказал: «Я имею в виду, решение Конституционного суда не признает виновным никого, ни в каком вопросе и не требует шагов к аресту кого-либо. Правительство в декабре 2022-го года, конечно, не могло ни угадать, ни предсказать вероятность и содержание конкретных решений Международного уголовного суда в марте».

По его словам, «у правящей партии и команды нет намерения или желания арестовывать Владимира Путина в случае его визита в Армению».

Отмечается: «Не далее как сегодня мы подписали с другой страной соглашение, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это всего лишь один из вариантов. Есть и другие варианты».

Информируется, что «Ереван и Москва смогут добиться того, чтобы обеспечение дальнейшего процесса, связанного с Римским статутом, не наносило ущерба стратегическим отношениям».

В тему: В Кремле рассказали, можно ли остановить войну в Украине мирным путем.