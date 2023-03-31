ЕС может отправить миротворцев в Украину

Главное: Миротворцы ЕС могут отправиться в Украину. На это намекает Виктор Орбан.

Детали: Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал громкое заявление по поводу войны в Украине. Его слова цитирует 24.hu.

Так, он сказал: «Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска некого миротворческого типа или лучше не посылать».

Подчеркивается: «Мы близки к этой ранее не переступаемой границе».

По его словам, число стран, вставших на сторону мира вместо войны, не увеличилось.

Политик отметил: «Народ Европы двинулся в сторону прекращения огня и мирных переговоров, но до лидеров это не дошло. Нет сомнений, что война становится все более кровавой и жестокой, число жертв с обеих сторон превышает сто тысяч».

Информируется, что позиция Венгрии заключается в том, что должно быть прекращение огня и чтобы больше не умирали люди.

Виктор Орбан отметил: «Мирный план может быть выработан во время прекращения огня. Никогда еще в истории никто не придумывал решения во время войны. Путь к миру начинается с прекращения огня, и это цель венгерской внешней политики».

Сообщается, что безопасность Венгрии находится под угрозой, которая только возрастает с риском эскалации войны.

Резюмируется: «Угроза мировой войны это не литературное преувеличение. В данный момент это реальная опасность».

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