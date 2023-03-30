Известную египетскую пирамиду закроют для туристов

Главное: В Египте закроют для туристов пирамиду Хеопса. Ее ждет реставрация.

Детали: Пирамида Хеопса в Гизе закроют для туристов. Произойдет это уже в июне.

Министерство туризма и древностей Египта сообщило: «Необходимо приступить к работам по реставрации в рамках программы регулярного обслуживания в пирамидах Гизы. Пирамида Микерина будет открыта для посещений изнутри на протяжении всего периода закрытия пирамиды Хеопса».

Напомним, что археологический комплекс пирамид Гизы расположен на одноименном плато на западном берегу реки Нил под Каиром. Возраст памятников превышает 4,5 тысячи лет. Комплекс состоит из трех великих пирамид фараонов IV династии (правила примерно в 2639-2506 годах до нашей эры): Хеопса, Хефрена и Микерина.

Пирамида Хеопса (греческий вариант имени фараона Хуфу, жившего примерно в 2579-2556 годах до нашей эры) самая большая и древняя из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза. Ее изначальная высота составляла 147 метров. Пирамида сложена из 2,3 миллиона известняковых блоков средним весом 2,5 тонны каждый. Мумия самого фараона до сих пор не найдена.

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