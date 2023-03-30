ВСУ пойдут в наступление без западных самолетов

Главное: Министр обороны Алексей Резников сообщил, что контрнаступление ВСУ начнется без западных боевых самолетов. Получение Украиной современных боевых самолетов он считает вопросом времени.

Детали: Для контрнаступления Украина будет использовать уже имеющееся оружие и не будет ждать поставок западных боевых самолетов. Об этом на брифинге в Media Center Ukraine — Odesa заявил министр обороны Алексей Резников, передает Укринформ.

«Для контрнаступления, конечно, важно господство в воздухе, но мы будем использовать то оружие, которое есть сейчас. Это оружие, которое осталось с советских времен, и то, которое предоставили и продолжают предоставлять партнеры», — сказал он.

По словам главы Минобороны, это не только танки, это и бронированные машины разных типов, на которых сейчас учатся украинские военные на полигонах в Европе.

Резников отметил, что боевых самолетов не хватает для системы противовоздушной обороны. Получение же Украиной современных боевых самолетов он считает вопросом времени.

По словам министра, кроме времени на принятие партнерами решения по передаче истребителей, понадобится еще и время для обучения пилотов и инженеров, обслуживающих технику.

«Поэтому я считаю, что получение боевых самолетов и опция ближайшего контрнаступления будут разделены по времени», — подчеркнул Резников.

Министр обороны также опроверг информацию о договоренностях по получению Украиной французских самолетов Mirage.

«Данные новости, к сожалению, не соответствуют действительности. Хотя это и хорошая материализация идеи, но не могу подтвердить, что „миражи“ переданы Украине», — сказал Резников.

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