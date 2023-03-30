Из-за непогоды в Украине вновь возникли проблемы с электричеством

Главное: В Украину бушевала непогода. Возникли проблемы с электричеством.

Детали: Из-за бушевавшей накануне в Украине непогоды (дождь, снег, сильный ветер) возникли проблемы с электричеством. О них поведал министра энергетики Герман Галущенко.

Он сообщил, что генерация с запасом обеспечивает необходимые объемы мощности для нужд потребителей электроэнергии по всей стране, однако в некоторых регионах возможны перебои с электричеством.

Чиновник информировал: «В течение последних суток завершены ремонтные работы и возобновлены электроснабжения в пострадавших от непогоды районах в северных, центральных и южных регионах страны».

Отмечается: «Однако в некоторых населенных пунктах Одесской и Черниговской областей еще возможны непродолжительные отключения».

Резюмируется, что частично возобновлено электроснабжение после недавних обстрелов в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

В тему: На ЗАЭС вернули электроснабжение.