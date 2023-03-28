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Новости > Спутниковую связь Starlink массово отключают в Украине

Спутниковую связь Starlink массово отключают в Украине

Агата Кловская
28.03.23 10:12
47
Спутниковую связь Starlink массово отключают в Украине

Главное: Украинцам начали отключать спутниковую связь Starlink из-за мошенников. Под угрозой отключений десятки тысяч терминалов.

Детали: Украинцам начали отключать спутниковую связь Starlink. Много терминалов перестало работать с сообщением «No active account». При попытке обратиться к технической поддержке Space X владельцы таких терминалов получают ответы о признаках мошеннических действий. Об этом сообщил основатель группы «Народный Starlink» Владимир Степанец.

В профильном сообществе говорят, что Украина оказалась в центре международной мошеннической схемы с использованием Starlink — предприимчивые посредники покупают акционное оборудование, перепродают его в Украину уже по полной цене, а затем от него отказываются, в итоге оператор прекращает обслуживание таких терминалов. Растет количество случаем, когда в Украину и вовсе сбывают ворованные Starlink.

Терминалы Starlink в Украине можно купить официально — через сайт Space X.

Но многие продолжают заказывать оборудование из-за границы — так получается сэкономить до 30% от стоимости оборудования. На этом мошенники и построили схему.

Эксперты утверждают, что под угрозой отключений десятки тысяч терминалов.

Тэги: Starlink

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