В НБУ рассказали, какие фальшивые иностранные банкноты в Украине встречаются чаще всего

Главное: Среди изъятых в Украине поддельных банкнот иностранных валют больше всего — долларов. Чаще всего подделывали иностранные банкноты номиналом 50 и 100 долларов.
Детали: Среди изъятых из оборота в Украине 2022 поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (91% от общего количества) и евро (8%). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
По данным пресс-службы, чаще всего подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
— 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно);
— 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).
Напомним, по данным НБУ, чаще всего в 2022 году подделывали банкноты гривны старого образца.
Большинство (92%) изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:
— 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);
— 200 грн (45% и 26% соответственно);
— 100 грн (8% и 2% соответственно).
Остальные изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн составляли всего 8%.
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