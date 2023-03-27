Госдолг Украины немного снизился по итогам зимы

Главное: Госдолг Украине уменьшился почти на 600 миллионов долларов. По итогам прошлой зимы.

Детали: Министерство финансов Украины поведало, как обстоят дела с государственным и гарантированным государством долгом нашей страны. Данные приводятся по итогам февраля.

Сообщается, что он составлял 4 триллиона 242,16 миллиарда гривен или 116,01 миллиардов долларов.

За минувший месяц долг Украины снизился на 21,62 миллиарда гривен или 590 миллионов долларов.

Стоит уточнить, что на валютные счета правительства за февраль поступило 2,4 миллиарда долларов: 2,1 миллиарда долларов получено от Всемирного банка (1,2 миллиарда долларов от США через трастовый фонд), а 330 миллионов долларов от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

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