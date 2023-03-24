Стало известно, сколько мирного населения остается в Бахмуте

Главное: В Бахмуте, где идут самые ожесточенные бои, остаются менее 3500 жителей. В том числе 32 ребенка.

Детали: В Бахмуте Донецкой области осталось менее 3,5 тысячи человек, среди которых 32 ребенка. Об этом на брифинге в четверг, 23 марта, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, те, кто остаются в регионе, не имеют желания эвакуироваться и скрываются от спасателей, волонтеров и местных властей.

«Бахмут — город, который насчитывал около 84 тысяч жителей по состоянию на 24 февраля 2022 года. Сейчас, только по нашим подсчетам, менее 3,5 тысячи человек остались в городе. Это те люди, которые не хотят выезжать от слова «совсем», — рассказал Кириленко.

Глава ОГА также добавил, что сейчас в Бахмуте остаются 32 ребенка, которые находятся там со своими родителями. Их родители скрываются и не желают эвакуироваться из города. Поэтому была одобрена обязательная принудительная эвакуация.

«Там есть определенные особенности, но тем не менее, мы продолжаем работать, и не только по Бахмуту. Мы охватили соседний город Часов Яр, где достигли отметки 0. То есть, все дети эвакуированы, но с отсутствующим желанием это делать», — сообщил Кириленко.

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