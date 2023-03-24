На следующей неделе погода в Украине очень круто изменится

Главное: Погода в Украине ухудшится. На следующей неделе возможны морозы.

Детали: В середине следующей недели, 28-29 марта, в Украине серьезно изменится погода. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

Ожидается похолодание до минусовых показателей.

Эксперт говорит, что сперва температура воздуха снизится на западе страны – до плюс 4-9, а потом возможны даже небольшие морозы.

Кроме этого информируется: «К резкому похолоданию присоединятся циклоны и атмосферные фронты, пойдут дожди, которые из-за похолодания будут переходить в снег. Понятно, что такая атмосферная борьба различных воздушных масс не обойдется без сильного ветра».

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