Пентагон форсирует поставки танков Abrams Украине. Но есть нюанс

Главное: Пентагон стремится ускорить поставки танков Украине. Ради этого США могут передать Украине более старые модели танков Abrams — M1A1.

Детали: США ради ускорения поставок передадут Украине более старые модели танков Abrams. Об этом во вторник, 21 марта, пишет Associated Press.

Отмечается, что Пентагон форсирует поставки танков Abrams Украине, предпочитая отправить более старые модели, вновь отремонтированные, которые могут быть готовы быстрее.

США стремятся поставить Украине боевые машины через 8-10 месяцев.

Первоначально шла речь о передаче для ВСУ 31 танка более новой версии — M1A2. Однако теперь Пентагон хочет поставить Украине более старые M1A1, которые можно взять из армейских запасов. Кроме того, украинским военным будет легче научиться их использовать и обслуживать.

Какое количество танков M1A1 Abrams США хотят поставить Киеву, не сообщается.

В тему: США подтвердили отправку 31 танка Abrams в Украину.