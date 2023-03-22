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Новости > В России заявили, что США… управляют эпидемиями по всему миру

В России заявили, что США… управляют эпидемиями по всему миру

Агата Кловская
22.03.23 11:02
129
В России заявили, что США… управляют эпидемиями по всему миру

Главное: Россия обвиняет США в управлении эпидемиями. Для этого созданы четыре сотни лабораторий двойного назначения.

Детали: В России выдвинули громкие обвинения против США. Их озвучила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

По ее словам, в стране было создано около четырех сотен лабораторий двойного назначения, которые позволяют управлять и формировать распространение эпидемий.

Она сказала: «В глобальном плане военно-биологического освоения стран мира задействованы не только Пентагон и американские спецслужбы, но и подконтрольные им, аффилированные с ними корпорации».

Отмечается: «В США создано около четырехсот лабораторий двойного назначения. Полученные с их помощью результаты исследования позволяют американцам управлять и формировать распространение эпидемий».

В тему: Война в Украине создала немало экологических проблем.

Тэги: США, Россия, здоровье, мир, война, лаборатория, эпидемии

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