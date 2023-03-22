Стало известно, какую помощь от НАТО получила Украина в прошлом году

Главное: НАТО помогает Украине. Почти 120 миллиардов долларов в прошлом году.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поведал, как Альянс поддерживает Украину. В 2022-м году после начала войны с Россией наша страна получила почти 120 миллиардов долларов помощи – финансовую, гуманитарную и военную.

Отмечается, что это «беспрецедентная поддержка».

Чиновник сказал: «Хотя США являются самым большим национальным донором, страны Европы и Канада обеспечили более половины совокупной помощи».

Кроме этого, по его словам, европейские государства разместили у себя почти пять миллионов украинских беженцев.

Резюмируется: «Европа и Северная Америка продолжают применять невиданные экономические санкции против России, что свидетельствует о прочном единстве стран Северной Америки и Европы».

В тему: Украина вместе со страной НАТО начала выпуск собственных снарядов для танков.