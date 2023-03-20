В России завели дело против прокурора и судей Гааги из-за Путина

Главное: Следственный комитет РФ «открыл уголовное дело» против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге из-за ордера на арест Путина. Российские следователи считают, что оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

Детали: Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС) за то, что они выдали ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 20 марта.

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде», — говорится в сообщении.

В действиях прокурора МУС российские следователи увидели признаки преступлений по статьям о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч.2 ст.299, ч.1 ст.30 ч.2 ст.360 УК РФ).

А в действиях судей МУС российский Следком усмотрел признаки преступлений, предусмотренных статьями о заведомо незаконном заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений (ч.2 ст.301, ч.1 ст.30 ч.2 ст.360 УК РФ).

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется», — считают в Следкоме РФ.

В российском ведомстве вдруг вспомнили о международном законодательстве и напомнили, что в соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14 декабря 1973 года главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

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