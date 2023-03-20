Украина заняла 92-е место в рейтинге счастливых стран

Главное: Финляндия признана самой счастливой страной мира. Украина заняла 92-е место в рейтинге.

Детали: Опубликован свежий Всемирный доклад о счастье. В рейтинг попала и Украина.

Отмечается, что Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной мира.

Далее в списке идут Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды.

Украина в данном ранжире занимает лишь 92-е место, а Россия – 70-е.

Добавим, что впервые рейтинг самых счастливых стран был опубликован в 2012-м году.

Стоит пояснить, что это исследование использует шесть ключевых факторов для объяснения различий в отчетах об уровне счастья в разных странах мира: социальная поддержка, доход, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

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