На UFC 286 встретились Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев, победил американец

Главное: В поединке турнира UFC 286 встретились американец Джастин Гэтжи и Рафаэль Физиев из Азербайджана. Победу сенсационно одержал боец из США.

Детали: Во втором по значимости поединке турнира UFC 286 встретились топовые легковесы, двукратный претендент на титул американец Джастин Гэтжи (24-4) и Рафаэль Физиев (12-2) из Азербайджана. Победу по очкам большинством голосов судей сенсационно одержал боец из США.

Двое судей отдали победу Гэтжи со счётом 29-28, а ещё один насчитал ничью 28-28.

Для Гэтжи это было первое выступление с мая прошлого года, когда он во второй раз не сумел стать чемпионом, потерпев досрочное поражение от Чарльза Оливейры.

Физиев прервал серию из шести побед кряду. Единственный бой в 2022 году он выиграл нокаутом у экс-чемпиона Рафаэля дос Аньоса.

До боя Джастин занимал 3-е место в топ-15, Рафаэль располагался на 6-й позиции.