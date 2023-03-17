Арест Путина: суд в Гааге выдал ордер

Главное: Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Чтобы суд над Путиным состоялся, ему надо находиться в заключении в Гааге. Теоретически, теперь Путин может быть арестован во время визита в одну из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. В МИД РФ заявили, что решение МУС для России «не имеют никакого значения».

Детали: Международный уголовный суд в Гааге на своем сайте опубликовал релиз о выдаче ордера на арест Путина. В нем президент РФ обвиняется в депортации детей из Украины в Россию. Аналогичное обоснование дается и по ордеру на арест уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.

«Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, (i) за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц из-за его неспособности должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия", - говорится в релизе.

Уже появилась реакция России на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина. В МИД РФ заявили, что решение МУС для России «не имеют никакого значения». «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.