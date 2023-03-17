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Новости > Арест Путина: суд в Гааге выдал ордер

Арест Путина: суд в Гааге выдал ордер

Александр Панько
17.03.23 18:10
79
Арест Путина: суд в Гааге выдал ордер
Главное: Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Чтобы суд над Путиным состоялся, ему надо находиться в заключении в Гааге. Теоретически, теперь Путин может быть арестован во время визита в одну из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. В МИД РФ заявили, что решение МУС для России «не имеют никакого значения».
 
Детали: Международный уголовный суд в Гааге на своем сайте опубликовал релиз о выдаче ордера на арест Путина. В нем президент РФ обвиняется в депортации детей из Украины в Россию. Аналогичное обоснование дается и по ордеру на арест уполномоченного по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой.
 
«Путин предположительно несет ответственность за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации. Имеются разумные основания полагать, что г-н Путин несет индивидуальную уголовную ответственность за вышеуказанные преступления, (i) за совершение деяний непосредственно, совместно с другими лицами и/или через других лиц из-за его неспособности должным образом контролировать гражданских и военных подчиненных, совершивших действия", - говорится в релизе.
 
Уже появилась реакция России на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина. В МИД РФ заявили, что решение МУС для России «не имеют никакого значения». «Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», - заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Постановление об аресте, которое было вынесено в отношении президента РФ - один из самых мощных инструментов Международного уголовного суда. Однако МУС не выносит заочных приговоров, а значит для того, чтоб суд над Путиным и Львовой-Беловой состоялся, им надо находиться в заключении в Гааге, отмечает BBC. В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут - документ, который ратифицировали 123 страны, среди которых нет ни России, ни Украины, ни США (см карту).


Расследование стало возможным за счет того, чо Украина несколько лет назад признала юрисдикцию МУС в отношении преступлений, совершенных на ее территории, а также потому, что 42 страны-участницы МУС обратились к прокурору Хану с просьбой провести расследование.

Теоретически, Путин может быть арестован во время визита в одну из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут. Но случится ли это на практике - неизвестно. Хотя, в данной ситуации, Путин, скорее всего, в эти страны не поедет.

 
 
Тэги: Владимир Путин, арест, Гаагский трибунал

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