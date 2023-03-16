Киев и область частично обесточены

Главное: В некоторых районах Киева отключили свет. Отключения применяются в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах столицы.

Детали: В ряде районов Киева в четверг, 16 марта, из-за повреждения оборудования применяются стабилизационные отключения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба КГВА.

Отключения применяются в четырех районах столицы — Голосеевском, Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах.

Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов.

В Киевской области также частично применены стабилизационные отключения электроэнергии. В части Бучанского, Обуховского и Фастовского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам.

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