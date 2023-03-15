Пентагон назвал число танков Leopard для Украины

Главное: 9 стран сейчас обязались предоставить Украине более 150 танков Leopard. Обязательства по предоставлению Украине военной помощи должны быть выполнены в полном масштабе и в кратчайшие сроки, отметил Ллойд Остин.

Детали: Девять стран заявили о намерении передать Украине более 150 танков Leopard. Об этом скзаал министр обороны США Ллойд Остин, открывая 10 заседание Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн в среду, 15 марта.

«Коалиция стран, которые пообещали предоставлять Украине танки Leopard, продолжает расти. 9 стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard», — сказал Остин в ходе онлайн-заседании.

Он добавил, что «количество стран, предоставляющих (Украине — ред.) средства ПВО, также продолжает расти».

«Сейчас мы находимся в решающий момент в ходе борьбы Украины за свободу. Мы все должны продемонстрировать постоянную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств в полном масштабе и в кратчайшие сроки», — заявил шеф Пентагона.

Он также призвал повысить объемы отправляемых Украине боеприпасов и систем ПВО, в частности для этого «разрабатывать инновационные решения для их промышленного производства».

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