В Минобороны назвали неотложные потребности Украины

Главное: В Минобороны назвали самое необходимое оружие. Западные образцы вооружения позволяют украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом добиваться поставленных задач с меньшим риском для жизни.

Украина нуждается в поставках определенных видов как оборонного, так и наступательного вооружения от международных партнеров. Об этом сообщил Military Media Center в среду, 15 марта.

«Из-за высокой интенсивности боевых действий, а также для защиты и освобождения оккупированных РФ территорий, Украина нуждается в поставках как оборонительного, так и наступательного вооружения от международных партнеров», — говорится в сообщении.

Наиболее необходимые виды вооружения включают:

— ракеты к HIMARS;

— ракеты к MARS;

— 155 мм снаряды;

— 120 мм мины;

— ракеты к системам ПВО;

— ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);

— авиационные средства поражения;

— барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе),

— танковые снаряды 105 и 125 мм.

Коммуникационщики Минобороны отметили, что западные образцы вооружения демонстрируют большую эффективность на поле боя, чем советские аналоги, стоящие на вооружении армии РФ, благодаря лучшим техническим характеристикам.

«Это позволяет украинским военным тратить меньше боеприпасов и при этом добиваться всех поставленных задач с меньшим риском для жизни», — добавили они.

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