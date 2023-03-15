Министерство обороны Украины решило создать антикоррупционный департамент

Главное: Министерство обороны Украины анонсировало создание Департамента по предотвращению и выявлению коррупции. Его задача — реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции.

Детали: Министерство обороны Украины анонсировало создание Департамента по предотвращению и выявлению коррупции. В случае выявления злоупотреблений или коррупционных рисков в сфере оборонных закупок Минобороны призывает общественность обращаться в этот орган.

Об этом Минобороны сообщило в Телеграмме со ссылкой на исполняющего обязанности директора департамента Сергея Степаняна.

«Сейчас мы перезагружаем и усиливаем антикоррупционное подразделение Министерства обороны Украины. Его статус уже повышен из управления в департамент и тем самым расширен штат. Вскоре будет объявлено об отборе на вакантные должности в это подразделение», — отметил Степанян.

По словам главы департамента, его задача — реализовать принцип нулевой толерантности к коррупции.

«В общем, призываю всех — военнослужащих, бизнес, журналистов, общественных экспертов и активистов: если вы видите признаки коррупционных проявлений в секторе обороны, прошу предоставлять информацию», — добавил чиновник.