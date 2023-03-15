В Киеве констатировали, что проблемы с электричеством несколько затянулись

Главное: В Киеве не могут решить проблемы с электричеством. Нужно больше времени.

Детали: В КГВА признали, что для решения проблем с электричеством в украинской столицы, которые вновь возникли после воздушной атаки россиян 9 марта, требуется больше времени. Информируется, что в городе могут быть сетевые ограничения света.

Поясняется, что при росте потребления электроэнергии есть вероятность введения лимита потребления во избежание перегрузок и аварий.

Отмечается: «Для восстановления надежности электроснабжения нужно больше времени. Энергетики круглосуточно работают над этим».

Людей при этом призывают экономить электроэнергию: «Не включайте одновременно несколько мощных приборов. Каждый из вас своим ответственным отношением может помочь ускорить вернуть Киев к стабильному обеспечению электроэнергией».

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