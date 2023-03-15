Стало известно, почему лук в Украине подорожал в несколько раз

Главное: В Украине сильно подорожал лук. Экономист назвал причину.

Детали: Подорожание лука в Украине (почти в три раза – до 30-35 гривен за килограмм) попытались объяснить. В эфире национального телемарафона сделал это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Специалист сказал: «Традиционно 35% украинского лука это была Херсонская область, в этом году она не пришла. Опять же, у нас были сезонные колебания цен, и всегда где-то в начале апреля из Туркменистана в Украину шел импортированный лук».

Он добавил: «В этом году он точно не пойдет, прежде всего потому что раньше эти поставки шли транзитом через территорию России».

Сообщается, что на данный момент основными экспортерами лука в нашу страну являются Польша и Египет.

Планировалось закупать продукт в Турции, но сейчас страна закрыла экспорт продовольствия из-за стихийных бедствий.

Резюмируется, что в Египте заканчивается сбор урожая, после чего цена немного упадет.

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